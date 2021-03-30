İnternette ilan verdiler, kendilerini yetkili beyaz eşya servisi olarak tanıttılar. Gittikleri evlerde bakım ücretini peşin alıp, sözde tamire götürdükleri beyaz eşyayla sırra kadem bastılar.

Yüzlerce beyaz eşyayı tamir edip satan dolandırıcılık çetesi çökertildi.

Kocaeli polisi, yetkili beyaz eşya servisi yalanıyla dolandırıcılık yapan şebekeyi takibe aldı.

97 kişiyi dolandırdılar

İnternete ilan vererek 97 kişiyi dolandırdığı tespit edilen şüphelilere Kocaeli, İstanbul, Tekirdağ, Sakarya, Aydın ve Edirne'de eş zamanlı operasyon düzenledi.

41 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca soruşturma kapsamında 15 kişinin ifadesinin alınacağı öğrenildi.

İş yeri ve depolarda yapılan aramalarda çok sayıda buzdolabı, ocak, fırın, çamaşır ve bulaşık makinesi ele geçirildi.