Haber Giriş: 30 Mart 2021 Salı 14:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı
[Fotoğraf: Getty]
Edirne'de FETÖ şüphelisi 3 kişi, yasa dışı yollardan sınırı geçmeye çalışırken yakalandı. Şüpheliler gözaltına alındı.
Güvenlik güçleri, Keşan ilçesine bağlı Siğilli köyü yakınlarında bir otomobili durdurdu.
Kimlik kontrolünde FETÖ şüphelileri olduğu ve Yunanistan'a gitmeye çalıştıkları belirlenen A.G, O.G. ve H.B. yakalandı.
"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan açık dosyaları olduğu öğrenilen zanlılar gözaltına alındı.
Etiketler: FETÖ Yunanistan
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