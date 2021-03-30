Haber Giriş: 30 Mart 2021 Salı 13:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çorum'da vakalar arttı, yüz yüze eğitime ara verildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Çorum'da vakalar arttı, eğitimde yeni düzenlemeye gidildi. Koronavirüs ile mücadele kapsamında, kentte ana sınıfı, ilkokul, 8 ve 12. sınıflar hariç uzaktan eğitime geçildi.
Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklama kapsamında ilave tedbirler alındığını, bazı kararların da hıfzıssıhha meclislerine bırakıldığını söyledi.
Çorum'un her 100 bin kişide görülen vaka sayısının artması nedeniyle COVID-19 risk değerlendirme haritasında "kırmızı" kategorideki iller arasına girdiğini belirten Çiftçi, bu nedenle yeni kararlar alındığını aktardı.
Bu kapsamda, 8, 12. sınıflar, ana sınıfları ve ilkokullar dışındaki diğer ara sınıflarda tekrar uzaktan eğitime geçildi.
Etiketler: Koronavirüs Uzaktan Eğitim Yüz Yüze Eğitim
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