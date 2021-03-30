Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklama kapsamında ilave tedbirler alındığını, bazı kararların da hıfzıssıhha meclislerine bırakıldığını söyledi.

Çorum'un her 100 bin kişide görülen vaka sayısının artması nedeniyle COVID-19 risk değerlendirme haritasında "kırmızı" kategorideki iller arasına girdiğini belirten Çiftçi, bu nedenle yeni kararlar alındığını aktardı.

Bu kapsamda, 8, 12. sınıflar, ana sınıfları ve ilkokullar dışındaki diğer ara sınıflarda tekrar uzaktan eğitime geçildi.