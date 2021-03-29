Haber Giriş: 29 Mart 2021 Pazartesi 20:11Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Risk haritası güncellendi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illerin risk durumunu gösteren son haritayı paylaştı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından güncellenen risk haritasını paylaştı.
"Virüs gücünü kaybetmiş değil. Bu haritayı maviye çevirmek elimizde" diyen Koca, aşı programı toplum bağışıklığını sağlayana kadar mücadele edilmesi gerektiğini söyledi.
İllerimizin risk durumunu gösteren son haritamız. Virüs gücünü kaybetmiş değil. Bu haritayı maviye çevirmek elimizde. Aşı programı toplum bağışıklığını sağlayana kadar mücadele etmeliyiz. Zor olanı aştık kolay olanı kaybetmeyelim. pic.twitter.com/jBnZGPNbwq— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 29, 2021
Koronavirüs risk değerlendirme haritasına göre İstanbul, Ankara ve İzmir çok yüksek riskli (kırmızı) kategoride yer aldı.
Türkiye genelinde düşük riskli (mavi) kategoride yer alan tek il Şırnak oldu.
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