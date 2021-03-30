Gaziantep Valisi Davut Gül, kentteki eğitimle ilgili düzenlemelerin yapıldığını açıkladı.

Okul öncesi eğitim kurumları ve özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okulları tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime başlayacak.

Birleştirilmiş sınıflı okullar, kırsal mahalle vb. seyrek nüfuslu yerlerdeki okullar yüz yüze eğitime tam zamanlı devam edecek.

İlkokullar 2 gün yüz yüze 3 gün uzaktan eğitim görecek

İlkokullar 2 gün okulda seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze, 3 gün uzaktan eğitim alacak.

Ortaokul 5, 6 ve 7 sınıflar tam zamanlı uzaktan eğitime devam edecek. Ortaokul 8. sınıflar haftada 12 ile 22 saat olacak şekilde seyreltilmiş yüz yüze eğitim alacak.

Destekleme ve yetiştirme kursları yüz yüze

Hazırlık 9, 10 ve 11. sınıflar tam zamanlı uzaktan eğitime edecek.

12. sınıflar haftada 16-24 saat olacak şekilde planlanan seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze eğitim alacak.

Destekleme ve yetiştirme kursları yüz yüze eğitime devam edecek. Sınavlar seyreltilmiş sınıflarda yapılacak.