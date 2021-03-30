Haber Giriş: 30 Mart 2021 Salı 12:28Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Bursa'da boş dairenin balkonuna düşen kediyi itfaiye kurtardı
Bursa'da bir kedi 5'inci kattan, alt kattaki boş dairenin balkonuna düştü. Mahsur kalan kediyi itfaiye sepetli araçla kurtardı. Kedinin sahibi, o anları gözyaşlarıyla izledi.
Bursa Mudanya'da bir apartmanın 5'inci katında oturan ailenin kedisi balkonda oynuyordu.
Bir anda dördüncü katın balkonuna düştü. Alt katta kimse oturmadığı için eve girilemedi. Kedi balkonda mahsur kaldı.
İtfaiye kediye ulaştı
Aile itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye sepetli araçla balkona ulaştı, sevimli kedi kurtarıldı.
Kedi, o anları gözyaşlarıyla izleyen sahiplerine teslim edildi.
Etiketler: İtfaiye
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