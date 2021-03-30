Bursa Mudanya'da bir apartmanın 5'inci katında oturan ailenin kedisi balkonda oynuyordu.

Bir anda dördüncü katın balkonuna düştü. Alt katta kimse oturmadığı için eve girilemedi. Kedi balkonda mahsur kaldı.

İtfaiye kediye ulaştı

Aile itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye sepetli araçla balkona ulaştı, sevimli kedi kurtarıldı.

Kedi, o anları gözyaşlarıyla izleyen sahiplerine teslim edildi.