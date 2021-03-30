Sağlık Bakanlığı'nın haftalık koronavirüs risk haritasında, vaka sayısı 100 binde 219.49 ile 'çok yüksek riskli' kategoride bulunan Edirne'de tedbirler üst seviyeye çıkarıldı.

Bu kapsamda, vaka görülen kent merkezindeki Mehmet Ruşen Erkurt Ortaokulu, Şükrüpaşa İlkokulu ve Kurtuluş İlkokulu'nda eğitime ara verildi. Vaka görülen bir tekstil fabrikasında da üretim durduruldu.

[Fotoğraf: DHA]

Tedbirler artırıldı

Süloğlu ilçesine bağlı 90 haneli Keramettin köyü ise, 10 gün süreyle karantinaya alındı.

Giriş-çıkışların kontrol altına alındığı köyde, market, cami ve muhtarlık ile kıraathaneler kapatıldı.

[Fotoğraf: DHA]

Vatandaşların sadece tarlalarında çalışmak için evden çıkmalarına izin verilen köyde, pozitif vakaların ihtiyaçları muhtarlık tarafından karşılanıyor.