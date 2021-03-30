Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, yarın sabah saatlerinden itibaren rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 kilometre/saat) şeklinde esmesi öngörülüyor.

Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ve İzmir'in kuzey kesimlerinde ise rüzgarın, fırtına ve kısa süreli kuvvetli fırtına (50-80 kilometre/saat) olarak esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.