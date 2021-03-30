Haber Giriş: 30 Mart 2021 Salı 11:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çanakkale'de 2 köye karantina kararı
Çanakkale'de artan koronavirüs vakaları üzerine 2 köyde karantina uygulaması başlatıldı. Köylere giriş ve çıkışlar, özel durumlar haricinde yasaklandı.
Vali İlhami Aktaş başkanlığında yapılan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısı'nda, kentteki COVID-19 vaka yayılımını engellemek için alınacak önlemler görüşüldü.
Bu kapsamda, Kayadere köyü ile Kumkale köyünün Şehitler mevkiinde vaka sayısındaki artış nedeniyle 10 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi.
Çeşitli tedbirlerin alındığı köylere giriş ve çıkışlar, özel durumlar haricinde yasaklandı.
Karantina uygulanan yerlerdeki vatandaşların ihtiyaçlarının, Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından karşılanacağı öğrenildi.
Etiketler: Koronavirüs Karantina
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