Sakarya'da yetiştirme yurduna ailesi tarafından bırakıldığında Nuray 6, kardeşi 4 yaşındaydı.

İki kız kardeş, yetiştirme yurdunda birbirlerine kenetlenerek hayata tutundu.

Kız kardeşler hiç ayrılmadı. Önce Sakarya, sonra Giresun'daki yurtlarda kaldılar. Devletin şefkat elinde büyüyüp aile sevgisini ise birbirlerinde buldular.

Devlet memuru oldu, kardeşini yanına aldı

Nuray, 18 yaşına geldiğinde memur oldu, Antalya Manavgat Milli Eğitim Müdürlüğü'ne atandı.

Artık yurttan çıkıp bir işi de olduğu için, canından çok sevdiği kardeşini yanına almak istedi.

Devlet memuru abla, kız kardeşinin koruyucu ailesi oldu. Kız kardeşler, şimdi eski günlerdeki gibi yine bir arada...

'Yetiştirme yurtlarında kalan çocuklara kol kanat gerin'

Nuray Okur, yetiştirme yurtlarında tek ihtiyaç aile sıcaklığı olduğu için imkanı bulunan ailelere sesleniyor.

"O çocuklara gerçekten kol kanat olmalarını istiyorum. Gerçekten o çocukları alsınlar ve büyütsünler. Vatana ve devlete iyi bir evlat yetiştirsinler."

Kız kardeşler, kendilerini yetiştiren devlete hizmet etmek istiyor.

Haber: Ali Bayraklı

Kamera: Ufuk Ulusoy