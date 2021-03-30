Haber Giriş: 30 Mart 2021 Salı 10:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da zehir taciri 25 kişiye tutuklama
Adana'da narkotik ekipleri zehir tacirlerine geçit vermiyor. Haftalık düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 192 şüpheli gözaltına alındı, bu şüphelilerden 25'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 22-28 Mart'ta uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik operasyonlar düzenledi.
Operasyonlarda 192 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinden çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 192 zanlıdan 25'i tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
Etiketler: Narkotik Uyuşturucu
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