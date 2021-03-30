Aydın Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bozdoğan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "suç örgütü kurmak, silah ve mühimmat kaçakçılığı ile uyuşturucu ticareti" soruşturması başlattı.

Muğla ve Aydın'da belirlenen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan 16 şüphelinin adreslerinde, 4 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, bir miktar da uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şüpheliler, ifade işlemleri için jandarmaya götürüldü.