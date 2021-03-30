Haber Giriş: 30 Mart 2021 Salı 09:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
2 ilde suç örgütüne eş zamanlı baskın: 16 gözaltı
[Fotoğraf: AA ]
Aydın ve Muğla'da suç örgütü, kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında 16 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde silahlar ve bir miktar uyuşturucu madde bulundu.
Aydın Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bozdoğan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "suç örgütü kurmak, silah ve mühimmat kaçakçılığı ile uyuşturucu ticareti" soruşturması başlattı.
Muğla ve Aydın'da belirlenen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Gözaltına alınan 16 şüphelinin adreslerinde, 4 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, bir miktar da uyuşturucu madde ele geçirildi.
Şüpheliler, ifade işlemleri için jandarmaya götürüldü.
Etiketler: Kaçakçılık Uyuşturucu
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