Ağrı'da mart ayı ile birlikte etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan köy yollarında İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Mart ayının son günlerinde yaşanan kar yağışı ve fırtına sebebiyle Ağrı'da çok sayıda köy yolu ulaşıma kapandı.

78 iş makinesiyle zorlu kar mesaisi

Fırtına ve karın geçit vermediği, kar kalınlığının 2-3 metreye ulaştığı yolları açmak için Ağrı İl Özel İdaresi, 91 personel, 78 iş makinesiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Köylerin merkezle bağlantısını sağlamak için mücadele eden ekipler, 5 köye ulaşımın sağlandığı Ortayokuş grup yolunda kar temizliği yapıyor.

Ekipler, kar yağışı ve fırtına sebebiyle yoğun kar birikintisinin olduğu 2 bin 167 rakımdaki bölgede iş makineleriyle kar kütlelerini temizlemek için mücadele ediyor.