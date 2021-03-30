Haber Giriş: 30 Mart 2021 Salı 07:49Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kürşat Ayvatoğlu'na ev hapsi uygulanacak
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Otomobilde uyuşturucu kullanma görüntüleri üzerine gözaltına alınan Kürşat Ayvatoğlu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayvatoğlu'na ev hapsi uygulanacak.
Diğer şüphelilerden elde edilen bilgi ve yeni deliller üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.
Yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ayvatoğlu ile birlikte 6 zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Nöbetçi sulh ceza hakimliğince sorgulanan 7 zanlı hakkında adli kontrol uygulanması kararlaştırıldı.
Ayvatoğlu, "konutu terk etmeme" şartıyla serbest bırakıldı. Adli kontrol kapsamında tüm zanlılara yurt dışına çıkış yasağı getirildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, sulh ceza hakimliğinin, şüphelileri serbest bırakmasına itirazda bulunulduğu ifade edildi.
Etiketler: Uyuşturucu
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