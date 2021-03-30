İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarının tespiti için çalıştı. Ardından 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ekipler, Ümraniye merkezli Tuzla, Çekmeköy ve Sancaktepe'de 39 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Helikopter destekli operasyon

Özel harekat polisleriyle helikopterin de destek verdiği operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı.

Narkotik köpekleriyle gerçekleştirilen aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabancalar ele geçirildi. Yakalanan zanlılar emniyete götürüldü.

Hakkında gözaltı kararı verilen 2 şüphelinin daha önce gerçekleşen ara operasyonlarda yakalandığı, birinin tutuklandığı, diğerinin ise işlemlerinin ardından askerlik görevini yapması için teslim edildiği açıklandı.