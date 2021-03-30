Haber Giriş: 30 Mart 2021 Salı 06:57Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Meteoroloji'den sağanak uyarısı
[Fotoğraf: Arşiv]
Meteoroloji'nin son hava tahminlerine göre Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz bölgelerinde sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü günlük hava tahminini paylaştı.
Sıcaklıkların iç ve batı kesimlerde 3 ile 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Marmara, Ege, İç Anadolu, Karadeniz bölgelerinde yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Rüzgar, don ve buzlanma uyarısı
İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun doğusunda çığ oluşma riski bulunduğundan vatandaşlardan tedbirli olmaları istendi.
Marmara ve Ege'de kuvvetli rüzgar görülebilir. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda çığ oluşma riskine karşı uyarılarda bulunuldu.
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