Soruşturma iki gün önce Hamza Kürşat Ayvatoğlu'nun uyuşturucu madde kullanırken çekilen görüntülerinin sosyal medyada yayınlanması ile başladı.

Ayvatoğlu kısa sürede gözaltına alındı. İfadesinde görüntüdeki maddenin "pudra şekeri" olduğunu iddia etti. Gözaltı süresinin dolmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu sırada soruşturmayı sürdüren emniyet birimleri görüntülerdeki diğer 4 kişiyi de Kastamonu ve İzmir'de yakaladı.

Şüphelilerden ikisi ifadelerinde görüntüdeki maddenin uyuşturucu olduğunu, Ayvatoğlu'nun kendilerine de uyuşturucu temin ettiğini iddia etti.

İfadeler üzerine Ayvatoğlu savcılık talimatıyla yeniden gözaltına alındı.