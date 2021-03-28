2 milyon 200 bin hektarlık ekim alanına sahip Konya'da, yılda yaklaşık 2,5 milyon ton buğday üretiliyor. Bu nedenle 'Türkiye'nin tahıl ambarı' olarak anılıyor. Kuraklık tehlikesiyle karşılaşan Konya Ovası’nda son yağmur ve kar yağışı çiftçiye can suyu oldu.

"Arazideki bitkilerin durumu iyileşti"

Son yağışların Konya Ovası çiftçisini rahatlattığını söyleyen Karatay Ziraat Odası Başkanı Rıfat Kavuneker, şu bilgileri verdi:

"Konya, lokal olarak iyi bir yağış aldı. Bizim için çok büyük bir kuraklık devam ediyordu ama mart ayının sonuna doğru başlayan yağmur, sonradan da gelen kar yağışı çiftçiyi 10-15 gün rahatlattı. Çiftçiler çok dardaydı ve son yağışlarla arazideki bitkilerin durumu iyileşti. Geçmişte ekim, kasım aylarında yağmayan yağmur nedeniyle ürünlerin filizlenmesindeki sıkıntı halen devam ediyor. Sahada yüzde 15-30 arasında bitkinin çıkış kaybı var ve zaman içinde telafi edilemez."

[Fotoğraf: DHA]

"Nisan ve mayıs yağışsız geçerse sıkıntı"

Nisan ve mayıs aylarında ovanın yağış almaması halinde büyük rekolte kayıpları yaşanacağını vurgulayan Kavuneker, şunları söyledi:

''Bu yağışlarla birlikte nisan ve mayıs ayı da yağış alırsa kuraklığı atlatmış oluruz. Ama bu aylarda yağış almazsa aynı sıkıntı devam edecek. Çumra ve Karatay bölgesini besleyen barajlarımızda su yok. Su olmadığı için geçmiş dönemde çiftçilerimize bir duyuru yaptık. 'Su yok, nisan ayında yeşil mahsul ekmeyin' diye uyarılarda bulunduk."

[Fotoğraf: DHA]

Verim kaybı olacak

Artan gübre fiyatlarına dikkat çeken Karatay Ziraat Odası Başkanı Rıfat Kavuneker, şunları söyledi:

"Her ne kadar yağış alsak da mutlaka verim kaybı olacaktır. Çiftçiler istedikleri kadar gübre atamadılar. Çünkü gübre fiyatları bir anda yükseldi. 2 bin 400 lira olan gübre, 3 bin 400 liraya çıktı. Bu yüzden çiftçi gübre kısıtlamasına da gittiği için sahada mutlaka bir kayıp bekliyoruz. Eğer kendi gıdamızı yeterli hale getiremezsek, para olsa da gıda bulamayız. Dünyada artık herkes stok yapmaya başladı. İthalat- ihracat neredeyse durma derecesine geldi. O yüzden bizim savunma sanayiinden sonra yapmamız gereken en önemli yatırım tarım olmalı."