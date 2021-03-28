Haber Giriş: 28 Mart 2021 Pazar 06:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Göçük altında kalan kişi hayatını kaybetti
Kayseri'nin Hacılar ilçesinde toprak yığınının kayması sonucu göçük altında kalan kişi yaşamını yitirdi.
Yediağaç Mahallesi Aydıncı Sokak'ta bulunan bağ evinin yanındaki konteynerin tabanında iki arkadaşıyla çukur kazan C.B. , toprak yığınının kayması sonucu göçük altında kaldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde hayatını kaybeden C.B'nin cansız bedeni toprak altından çıkarıldı.
Etiketler: AFAD
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