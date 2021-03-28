Yayladağı Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Ballı, ilçede 4 bin dekar alanda çilek yetiştirildiğini söyledi.

İlçe merkezi ve çevresinde 2 gündür don ve dolu yağışının etkili olduğunu anlatan Ballı, "Özellikle don ilk çiçeklerini açan çileği olumsuz etkiledi. Üreticiler bu sebeple ürün kaybı yaşayacak" dedi.

Üretici Muhammed Kömürcü ise, 50 dekara yakın çileği olduğunu ve don nedeniyle ilk çiçeklerinin tamamının zarar gördüğünü söyledi.

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