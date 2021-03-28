Haber Giriş: 28 Mart 2021 Pazar 09:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Zirai don çileğe zarar verdi
[Fotoğraf: AA]
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde etkili olan zirai don çilek bahçelerine zarar verdi.
Yayladağı Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Ballı, ilçede 4 bin dekar alanda çilek yetiştirildiğini söyledi.
İlçe merkezi ve çevresinde 2 gündür don ve dolu yağışının etkili olduğunu anlatan Ballı, "Özellikle don ilk çiçeklerini açan çileği olumsuz etkiledi. Üreticiler bu sebeple ürün kaybı yaşayacak" dedi.
Üretici Muhammed Kömürcü ise, 50 dekara yakın çileği olduğunu ve don nedeniyle ilk çiçeklerinin tamamının zarar gördüğünü söyledi.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: Yağış Tarım Üretimi
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