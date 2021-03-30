İlçeye bağlı Efirli Mahallesi'ndeki mobilya atölyesinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Ordu'nun Perşembe ilçesindeki bir mobilya atölyesinde yangın çıktı. Atölyenin yanındaki eğlence mekanı ve düğün salonuna da sıçrayan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.https://t.co/76vNEBfiH6 pic.twitter.com/7Ip9Yka8G8 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 30, 2021

Alevler, kısa sürede yan taraftaki bir eğlence mekanı ile düğün salonuna da sıçradı.

[Fotoğraf: AA]

Yangını söndürmek için itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

[Fotoğraf: AA]

[Fotoğraf: AA]