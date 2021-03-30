Haber Giriş: 30 Mart 2021 Salı 10:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Amanoslar'da PKK'lı teröristlerce kullanılan sığınak imha edildi
[Fotoğraf: AA]
Amanos Dağları'nda terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, bir sığınakta termal kamera ile çok miktarda mühimmat ve yaşam malzemesi bulundu. Sığınak güvenlik güçlerince imha edildi.
İl Jandarma Komutanlığı Komando Özel Harekat timleri ve korucuların katıldığı "Eren-8 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hasan Sevinç Operasyonu" düzenlendi.
Amanoslar'da yapılan arama tarama faaliyetlerinde PKK'lı teröristlerce kullanılan sığınak tespit edildi.
Sığınakta teröristlerce kullanılan termal kamera ile çok miktarda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Delil niteliği taşıyan malzemeler ve mühimmata el konulurken sığınak imha edildi.
Etiketler: Terör Örgütü
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