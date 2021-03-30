Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nce Edirne'nin mevcut doğal sit alanları, doğal güzellikleri ve jeolojik açıdan ender bulunan bölgeleri bilimsel olarak incelenerek, rapor hazırlandı.

Dört mevsim yapılan araştırmalar sonucunda hazırlanan rapor, Edirne Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu'nda görüşüldü.

Buna göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca, Enez ilçesine bağlı Karaincirli, Büyükevren ve Vakıf köyündeki bazı alanlar "Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı", Keşan içesine bağlı Mecidiye köyündeki alan ise "Doğal Sit-Nitelikli Kullanım Alanı" olarak tescillendi.

Saros Körfezi bölgesinde bilimsel araştırma yapılıyor

Mecidiye köyü sınırları içindeki doğal sit alanıyla ilgili "Kesin Korunacak Hassas Alan" tesciline yönelik yürütülen idari süreç ise devam ediyor.

Ayrıca, Saros Körfezi bölgesinde ekolojik temelli bilimsel araştırma gerçekleştirildiği öğrenildi.

Alanlara ait koordinat ve parsel bilgilerine "www.tvksays.csb.gov.tr" adresinden ulaşılabilir.