Haber Giriş: 30 Mart 2021 Salı 12:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul için fırtına uyarısı
[Fotoğraf: AA]
Trakya geneli ve İstanbul çevrelerinde rüzgarın yarın kuvvetli yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden Marmara'nın batısı (Trakya geneli ile İstanbul çevrelerinde) kuvvetli ve yer yer fırtına olarak esmesi bekleniyor.
Fırtına nedeniyle oluşabilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.
Etiketler: Fırtına Meteoroloji
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