Hem denetimleri sıkı tuttular, hem de uyarıları dikkate aldılar. Tüm yurtta koronavirüs vakaları artış gösterirken risk haritasındaki tek mavi şehir Şırnak oldu.

Türkiye'nin renklerle kategoriye ayrıldığı ilk haritada düşük riskli grupta 14 il vardı. Son günlerde salgındaki artış renklere de yansıdı. Risk haritasında mavi renkte sadece Şırnak kaldı.

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Şırnaklılar koronavirüsle mücadeledeki başarıyı tedbirlere uymakta görüyor. Başarıda sağlık çalışanları da büyük paya sahip. 4'er kişilik 20 ekip sahada sürekli bilgilendirme çalışması yapıyor.

10 mavi ilin rengi sarıya döndü

Mart ayının başında açıklanan haritada mavi renkli yani düşük riskli illerden 10'u yeni haritada sarı renkli oldu. Bu iller Batman, Bitlis, Diyarbakır, Mardin, Muş, Hakkari, Siirt, Şanlıurfa, Van ve Uşak.

Daha önce mavi kategoride yer alan Bingöl ve Ağrı turuncu, Iğdır ise kırmızı oldu.