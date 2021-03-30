Kaya üzerine insan betimlemeleri kazındı. Deve ve at figürleri dikkat çekti.

Şırnak'ta kayaların üzerinde rastlanan insan ve hayvan figürleri arkeologları heyecanlandırdı.

Şırnak'ta "Tunç Çağı" izi

Arkeolog Erdem Erip, "Burada Tunç Çağı'na tarihleyebileceğimiz o tarih sınırını çizebileceğimiz kaya resimlerine rastladık. Bu kaya resimleri daha çok Arap Yarımadası, Kuzey Afrika ve İran'ın ovalık bölümlerinde çok sık rastladığımız bir durum, bunu da deve figüründen dolayı söylüyoruz; çünkü devenin evcilleştirilmesi Tunç Çağı'na rastlıyor" dedi.

Kaya üzerine kazınmış figürlere bölgede ilk kez rastlanıldı, arkeologlar bölgenin 1. derece sit alanı ilan edilmesi için çalışmalara başladı.

Bölgenin koruma altına alınması planlanıyor

İdil ilçesine bağlı Kozluca köyü yakınlarındaki kaya parçaları üzerinde rastlanan figürler kayıt altına alındı. Tarihi ipek yoluna çok yakın bir noktada yer alan bölgenin koruma altına alınması planlanıyor.