Haber Giriş: 30 Mart 2021 Salı 17:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de arabanın üstüne pencere düştü
[Fotoğraf: AA]
Mersin'in Silifke ilçesinde sokaktan bir kişi geçtikten saniyeler sonra bir binanın 7. katından pencere düştü. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, bir araç zarar gördü.
Pazarkaşı Mahallesi'nde bir binanın 7. katından görevlinin temizlik için açmak istediği pencere bir anda menteşelerinden kurtularak düştü.
Düşen pencere, park halinde bulunan U.G'ye ait araca zarar verdi.
Pencerenin düşme anı bir dershanenin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kamerada yer alan görüntülere göre, sokaktan bir kişi geçtikten saniyeler sonra pencere park halindeki otomobilin üzerine düşüyor.
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