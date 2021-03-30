Pazarkaşı Mahallesi'nde bir binanın 7. katından görevlinin temizlik için açmak istediği pencere bir anda menteşelerinden kurtularak düştü.

Düşen pencere, park halinde bulunan U.G'ye ait araca zarar verdi.

Pencerenin düşme anı bir dershanenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kamerada yer alan görüntülere göre, sokaktan bir kişi geçtikten saniyeler sonra pencere park halindeki otomobilin üzerine düşüyor.