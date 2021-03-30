Haber Giriş: 30 Mart 2021 Salı 16:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bartın'da heyelan: İki ev boşaltıldı
[Fotoğraf: İHA]
Bartın'ın Ulus ilçesinde yağış nedeniyle bölgede heyelan meydana geldi, iki ev tedbir amacıyla tahliye edildi.
Kentte iki gündür etkili olan yağmurun ardından Ulus ilçesine bağlı Konak köyü Derecami Mahallesi'nde heyelan oldu.
Mahalle yolunun kenarında yumuşayan toprak ve kaya parçalarının evlerin yakınına kayması üzerine köye jandarma ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: İHA]
İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ahmet Yılmaz ve teknik personelin yaptığı inceleme sonucu alınan karar doğrultusunda iki ev tedbir amaçlı boşaltıldı.
Etiketler: Heyelan
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