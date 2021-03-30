Kentte iki gündür etkili olan yağmurun ardından Ulus ilçesine bağlı Konak köyü Derecami Mahallesi'nde heyelan oldu.

Mahalle yolunun kenarında yumuşayan toprak ve kaya parçalarının evlerin yakınına kayması üzerine köye jandarma ekipleri sevk edildi.

[Fotoğraf: İHA]

İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ahmet Yılmaz ve teknik personelin yaptığı inceleme sonucu alınan karar doğrultusunda iki ev tedbir amaçlı boşaltıldı.