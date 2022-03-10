Haber Giriş: 10 Mart 2022 Perşembe 22:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de vapur seferleri iptal edildi
[Fotoğraf: AA Arşiv]
İzmir'de olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm vapur seferleri iptal edildi.
İZDENİZ Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle tüm seferlerin iptal edildiği belirtildi.
Açıklamada, "Saat 22.15 itibarıyla olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle tüm seferler geçici süreyle iptal edildi" ifadesi kullanıldı.
Etiketler: İzmir
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