Haber Giriş: 10 Mart 2022 Perşembe 22:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Üsküdar'da içinde yolcuların olduğu İETT otobüsü elektrik panosuna çarptı
Üsküdar'da kontrolden çıkan İETT otobüsü, kaldırımdaki elektrik panosuna çarptı. Kaza sonrası otobüsten inerken patlamalar nedeniyle korku yaşayan yolcular, koşarak uzaklaştı. O anlar cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.
İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı sonrası Üsküdar'da bir İETT otobüsü, kaldırımda bulunan elektrik panosuna çarparak durdu.
Çarpmanın etkisiyle panoda küçük patlamaların ardından yangın çıktı. Kaza sonrası otobüsten inerken patlamalar nedeniyle korku yaşayan yolcular, koşarak uzaklaştı.
Kaza sonrasında yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Etiketler: Trafik Kazası
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