Haber Giriş: 10 Mart 2022 Perşembe 20:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Üzüm asmasını budarken balkondan düşen yaşlı adam öldü
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Bornova ilçesinde 3. kattaki evinin balkonundaki üzüm asmasını budarken zemine düşen 70 yaşındaki kişi yaşamını yitirdi.
Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde, oturan 70 yaşındaki Hayri Korkmaz, balkonundaki üzüm asmasını budarken dengesini kaybedip beton zemine düştü.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Korkmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Korkmaz'ın cesedi olay yerinde yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Etiketler: İzmir
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