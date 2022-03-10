Haber Giriş: 10 Mart 2022 Perşembe 21:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Zonguldak'ta silahlı kavga: 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Zonguldak'ta çıkan silahlı kavgada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Çaybaşı Sokak'taki bir iş yerinde M.A. ile G.A. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi sonucu G.A. ile tarafları ayırmaya çalıştığı değerlendirilen S.H. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı.
Şüpheli M.A. gözaltına alındı.
Etiketler: Zonguldak
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