Haber Giriş: 21 Mart 2021 Pazar 23:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir’de Türk kara sularına itilen 22 sığınmacı kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
İzmir’in Dikili ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 22 sığınmacı kurtarıldı.
İlçe açıklarında lastik bot içerisinde bir grup sığınmacı olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı botu yönlendirildi.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen lastik bottaki 22 sığınmacı kurtarıldı.
Karaya çıkarılan sığınmacılar, işlemlerinin ardından Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.
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