Haber Giriş: 21 Mart 2021 Pazar 23:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çankırı'da bir köy karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Çankırı'nın Yapraklı ilçesine bağlı Kirliakça köyü, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında 7 gün karantinaya alındı.
Yapraklı Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Kirliakça köyünde pozitif vakaların artması nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun, köyün 7 gün süreyle karantinaya alınmasına karar verdiği bilgisi paylaşıldı.
Açıklamada, köyde karantina şartlarına uygun olarak her türlü tedbirin alındığı aktarıldı.
Etiketler: Koronavirüs Karantina
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