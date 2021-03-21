Haber Giriş: 21 Mart 2021 Pazar 20:30Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Şırnak'ta çocukların bulduğu cisim patladı: 2 ölü
Şırnak'ın Uludere ilçesinde 14 ve 16 yaşlarında olduğu öğrenilen 2 çocuk, kırsal alanda buldukları cismin patlaması sonucu yaşamlarını yitirdi.
Olay, Şırnak'ın Uludere ilçesindeki Yekmal köyü kırsalında meydana geldi.
14 ve 16 yaşlarındaki 2 çocuk, kırsalda buldukları cismi kurcalarken patlama meydana geldi.
Ağır yaralanan çocuklar ambulanslarla Şırnak Devlet Hastanesi'nde götürüldü. Ancak ikisi de yolda hayatını kaybetti.
Patlamaya ilişkin güvenlik güçlerinin incelemeleri sürüyor.
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