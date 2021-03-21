Haber Giriş: 21 Mart 2021 Pazar 19:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çorum’da bir köy karantinaya alındı
Çorum’un Dodurga ilçesine bağlı Akkaya Köyü’ne giriş çıkışlar 10 gün süreyle yasaklandı.
Çorum Valiliği, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun artan vakalar nedeniyle Dodurga ilçesine bağlı Akkaya Köyü’nü karantinaya aldığını açıkladı.
Köye giriş çıkışlar 10 gün boyunca yasaklandı.
Ayrıca yerleşim birimlerinde ev ziyaretleri de yapılamayacak.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri Karantina
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