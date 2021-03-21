Antalya’daki uyuşturucu operasyonunda 175 kişi tutuklandı
Antalya’da 2 bin 500 polisin katıldığı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 231 şüpheliden 175’i “uyuşturucu ticareti yapmak” suçlamasıyla tutuklandı.
Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekipleri 17 Mart’ta Muratpaşa, Kepez ve Aksu ilçelerinde yaklaşık 200 adrese 2 bin 500 polisin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenledi.
Yaklaşık 4 aylık çalışmanın ardından gerçekleşen operasyona özel hareket ekipleri ve narkotik dedektör köpeklerinin yanı sıra polis helikopteri de havadan destek verdi.
8 zanlının işlemleri sürüyor
231 kişinin gözaltına alındığı operasyonda 5 kişi emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, 226’ı adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden 8'i savcılık sorgusu sonrası salıverildi, zanlılardan 175'i "uyuşturucu ticareti yapmak" suçuyla tutuklandı, 35'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
8 zanlının adliyedeki işlemleri sürüyor.
Polis baskınına karşı önlem almışlar
Şüphelilerin olası polis baskınlarına karşı evlerinin ve bahçelerinin çeşitli noktalarına güvenlik kameraları koydukları ve pitbull cinsi köpekler bağladığı tespit edildi.
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