İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, COVID-19 denetimleri kapsamında Kızılcaova Mahallesi'ndeki D.A.B'ye ait zeytin bahçesinde kurulan çadırda kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Adrese baskın düzenleyen ekipler, çadırda kumar oynadıkları ve sosyal mesafe kuralına uymadıkları belirlenen 6 kişiye 24 bin 822 lira ceza uyguladı.

Kumar oynamak için yer temin ettiği belirlenen D.A.B. hakkında işlem başlatıldı, kumar oynamakta kullanılan malzemeler ile paralara el kondu.