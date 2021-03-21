Haber Giriş: 21 Mart 2021 Pazar 16:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de çadırda kumar oynayan 6 kişiye para cezası
İzmir'in Bayındır ilçesinde zeytinlikteki çadırda COVID-19 tedbirlerini de ihlal ederek kumar oynayan 6 kişiye 24 bin 822 lira ceza kesildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, COVID-19 denetimleri kapsamında Kızılcaova Mahallesi'ndeki D.A.B'ye ait zeytin bahçesinde kurulan çadırda kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Adrese baskın düzenleyen ekipler, çadırda kumar oynadıkları ve sosyal mesafe kuralına uymadıkları belirlenen 6 kişiye 24 bin 822 lira ceza uyguladı.
Kumar oynamak için yer temin ettiği belirlenen D.A.B. hakkında işlem başlatıldı, kumar oynamakta kullanılan malzemeler ile paralara el kondu.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri Koronavirüs
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