Haber Giriş: 21 Mart 2021 Pazar 10:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sınırda yakalanan 3 FETÖ şüphelisi gözaltında
Yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmek isterken sınırda yakalanan 3 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı.
Güvenlik güçleri, Edirne'nin Meriç ilçesinde 1. derece askeri yasak bölge yakınlarında yaptıkları kontrollerde Yunanistan'a kaçmaya çalışan kişiler olduğunu belirledi.
Ekiplerin çalışmasıyla B.C, İ.Ç. ve M.Ö. yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için ilçe jandarma komutanlığına götürüldü.
Etiketler: FETÖ Terörle Mücadele
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