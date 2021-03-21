Doğu Anadolu Bölgesi genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

Hava sıcaklığının 2 ila 4 derece artacağı bölgede rüzgar, batı ve güneybatı yönünden orta, zaman zaman kuvvetli, Van Gölü'nde ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Van, Muş ve Hakkari'de 10, Bitlis'te 6 derece olması bekleniyor.

Bölgede, yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimi dik yamaçlarda çığ riskine, kuvvetli buzlanma ve don olayı ile ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Ayrıca Van'da, yoğun kar ve tipi nedeniyle 14 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor. Karla mücadele ekipleri kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.