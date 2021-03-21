Haber Giriş: 21 Mart 2021 Pazar 10:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da kuvvetli yağış bekleniyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Trakya ile İstanbul çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.
Aralıklı ve gök gürültülü sağanak öngörülen Marmara Bölgesi'nde, Trakya ile İstanbul çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Bölgede, sıcaklıkların mevsim normallerinde olması, rüzgarın ise kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor.
Kuvvetli yağış ile rüzgar beklendiğinden bölgede meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.
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