'Dur' ihtarına uymayan otomobile köprünün demirleri saplandı
İzmir'in Karabağlar ilçesinde, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan kimliği belirsiz sürücü yönetimindeki otomobile, yaya köprüsünden geçmeye çalıştığı sırada köprünün demirleri sapladı.
İddiaya göre, Umut Mahallesi 3863 sokakta akşam saatlerinde, bir otomobilin kimliği belirsiz sürücüsü, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.
Yaşanan kovalamaca, otomobil sürücüsünün yaya köprüsünden geçmeye çalıştığı sırada meydana gelen kaza ile son buldu.
Kazada, yaya köprüsünde bulunan demir, otomobilin ön camından girip, arka kısmından çıktı.
3 kişi gözaltına alındı
Otomobilin sürücüsü kaza sonrası olay yerinden kaçarken, araçtaki M.Ç., M.U. ve B.K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
Şans eseri kazayı yara almadan atlatan şüpheliler emniyete götürüldü. M.Ç., M.U. ve B.K.'ya sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 9 bin 450 lira idari para cezası kesildi.
Otomobil trafikten men edilirken, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.