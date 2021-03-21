İddiaya göre, Umut Mahallesi 3863 sokakta akşam saatlerinde, bir otomobilin kimliği belirsiz sürücüsü, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

Yaşanan kovalamaca, otomobil sürücüsünün yaya köprüsünden geçmeye çalıştığı sırada meydana gelen kaza ile son buldu.

[Fotoğraf: DHA]

Kazada, yaya köprüsünde bulunan demir, otomobilin ön camından girip, arka kısmından çıktı.

[Fotoğraf: DHA]

3 kişi gözaltına alındı

Otomobilin sürücüsü kaza sonrası olay yerinden kaçarken, araçtaki M.Ç., M.U. ve B.K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Şans eseri kazayı yara almadan atlatan şüpheliler emniyete götürüldü. M.Ç., M.U. ve B.K.'ya sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 9 bin 450 lira idari para cezası kesildi.

[Fotoğraf: DHA]

Otomobil trafikten men edilirken, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.