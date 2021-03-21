Haber Giriş: 21 Mart 2021 Pazar 03:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkesir'de bir mahalleye "koronavirüs" karantinası
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde artan koronavirüs vakaları üzerine bir mahallede karantina uygulaması başlatıldı.
Elyapan Mahallesi'nde COVID-19 vakalarının görülmesi ve çok sayıda temaslı kişinin bulunması üzerine tedbir alındı.
Mahalle, gece saat 00.00'dan itibaren karantinaya alındı.
Etiketler: Karantina Koronavirüs
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