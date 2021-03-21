Haber Giriş: 21 Mart 2021 Pazar 01:39Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul'da seyir halindeki araçta yangın
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul Bakırköy'de seyir halindeki otomobil henüz bilinmeyen bir sebeple alev aldı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmadı.
Akşam saatlerinde, Bakırköy Florya E-5 yan yol üzeri Küçükçekmece istikametine seyreden otomobilden bir anda dumanlar yükseldi.
Durumu fark eden sürücü aracını yol kenarına park etti. Kısa sürede araç alev aldı.
Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçta büyük hasar oluştu
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, araçta büyük hasar meydana geldi.
Yangın nedeniyle E-5 Küçükçekmece istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı.
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