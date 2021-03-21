Haber Giriş: 21 Mart 2021 Pazar 01:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hakkında 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 21 dosyadan araması bulunan şüpheli, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.
Ekipler, Adana Asliye Ceza Mahkemesince, 21 dosyada dolandırıcılık suçundan araması bulunan H.Y’nin Hacifeyzullah Mahallesi’nde olduğunu tespit etti.
Hakkında 21 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Y, operasyonla yakalandı.
H.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Etiketler: Dolandırıcılık
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