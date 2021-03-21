İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından bugün yaptığı illere göre 7 günlük her 100 bin kişide görülen yeni tip koronavirüs (COVID-19) güncel vaka sayılarını ilişkin değerlendirmede bulundu.

İllere göre haftalık vaka haritasına buradan ulaşabilirsiniz

İzmirlilere çağrıda bulunan Köşger, şunları söyledi:

"Kıymetli İzmirliler alınan tedbirlere, yapılan tüm denetimlere ve kurallara uyan vatandaşlarımıza rağmen kritik eşiği aşmış bulunuyoruz. İş yerleri ve hemşerilerimiz kurallara uysun. Daha kötüye gitmeyelim. En kısa sürede mavi bölgeye geçelim. Haydi İzmir birlikte başaralım"

Kıymetli İzmirliler

Alınan tedbirlere, yapılan tüm denetimlere ve kurallara uyan vatandaşlarımıza rağmen kritik eşiği aşmış bulunuyoruz.

İşyerleri ve hemşehrilerimiz kurallara uysun,

Daha kötüye gitmeyelim

En kısa sürede MAVİ bölgeye geçelim.

HAYDİ İZMİR BİRLİKTE BAŞARALIM pic.twitter.com/XdLJgxUFZa — Yavuz Selim KÖŞGER (@yskosger) March 20, 2021

İzmir'de vakalar arttı

Bakan Koca tarafından açıklanan sayılara göre geçen hafta 78,57 olan 100 bin kişide görülen vaka sayısı İzmir'de bu hafta 111,41'e yükseldi.