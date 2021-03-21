Artan vakalar sonrası İzmir Valisi uyardı: Kritik eşiği aştık
İzmir Valisi Köşger, kentteki vaka artışına dikkati çekti, vatandaşları uyardı. Kritik eşiğin aşıldığını belirten Köşger, "Daha kötüye gitmeyelim. En kısa sürede mavi bölgeye geçelim" dedi.
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından bugün yaptığı illere göre 7 günlük her 100 bin kişide görülen yeni tip koronavirüs (COVID-19) güncel vaka sayılarını ilişkin değerlendirmede bulundu.
İllere göre haftalık vaka haritasına buradan ulaşabilirsiniz
İzmirlilere çağrıda bulunan Köşger, şunları söyledi:
"Kıymetli İzmirliler alınan tedbirlere, yapılan tüm denetimlere ve kurallara uyan vatandaşlarımıza rağmen kritik eşiği aşmış bulunuyoruz. İş yerleri ve hemşerilerimiz kurallara uysun. Daha kötüye gitmeyelim. En kısa sürede mavi bölgeye geçelim. Haydi İzmir birlikte başaralım"
Kıymetli İzmirliler— Yavuz Selim KÖŞGER (@yskosger) March 20, 2021
Alınan tedbirlere, yapılan tüm denetimlere ve kurallara uyan vatandaşlarımıza rağmen kritik eşiği aşmış bulunuyoruz.
İşyerleri ve hemşehrilerimiz kurallara uysun,
Daha kötüye gitmeyelim
En kısa sürede MAVİ bölgeye geçelim.
HAYDİ İZMİR BİRLİKTE BAŞARALIM pic.twitter.com/XdLJgxUFZa
İzmir'de vakalar arttı
Bakan Koca tarafından açıklanan sayılara göre geçen hafta 78,57 olan 100 bin kişide görülen vaka sayısı İzmir'de bu hafta 111,41'e yükseldi.