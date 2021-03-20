Haber Giriş: 20 Mart 2021 Cumartesi 20:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Dalgıçlar deniz dibini temizledi, yarım ton atık çıktı
[Fotoğraf:AA]
Muğla'nın Bodrum ve Datça ilçesinde dalgıçlarla deniz dibi temizliği yapıldı. Deniz yarım tona yakın atıktan temizlendi.
Dalgıçların katılımıyla yaklaşık bir saat süren temizlik sırasında deniz dibinden, otomobil lastiği, plastik, cam ve metal olmak üzere yarım tona yakın atık çıkarıldı. Kıyıya getirilen atıklar, belediye ekipleri tarafından bölgeden alındı.
Gelecek için denizlerimizi temiz tutalım vurgusu
Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Mustafa Altuğ Atalay, denizi korumanın önemine dikkat çekti. Mavi ekonominin Türkiye için çok önemli olduğunu söyledi.
İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak da sürdürülebilir kültür balıkçılığı yetiştiriciliği için denizlerin temiz olması gerektiğine vurgu yaptı.
Etkinliğe, AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir ile çok sayıda sivil toplum kuruluşu katıldı.
Etiketler: Çevre Kirliliği Ege Denizi
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