Dalgıçların katılımıyla yaklaşık bir saat süren temizlik sırasında deniz dibinden, otomobil lastiği, plastik, cam ve metal olmak üzere yarım tona yakın atık çıkarıldı. Kıyıya getirilen atıklar, belediye ekipleri tarafından bölgeden alındı.

Gelecek için denizlerimizi temiz tutalım vurgusu

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Mustafa Altuğ Atalay, denizi korumanın önemine dikkat çekti. Mavi ekonominin Türkiye için çok önemli olduğunu söyledi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak da sürdürülebilir kültür balıkçılığı yetiştiriciliği için denizlerin temiz olması gerektiğine vurgu yaptı.

Etkinliğe, AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir ile çok sayıda sivil toplum kuruluşu katıldı.