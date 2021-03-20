Haber Giriş: 20 Mart 2021 Cumartesi 17:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şırnak'ta hafif ticari araç devrildi: 3 yaralı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Şırnak'ta hafif ticari aracın devrilmesi sonucu biri ağır 3 kişi yaralandı.
Sait D. yönetimindeki hafif ticari araç Toptepe köyünde devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Nezahat S. ve Kadriye S. yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kadriye S'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Etiketler: Trafik Kazası
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