Haber Giriş: 20 Mart 2021 Cumartesi 17:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın'da otomobilin sürücü koltuğuna gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi
[Fotoğraf: DHA (Arşiv)]
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde şüphe üzerine durdurulan otomobilde yapılan aramada sürücü koltuğuna gizlenmiş 146 gram sentetik uyuşturucu bulundu.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Kuştur mevkisindeki uygulama noktasında, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Ekipler, otomobilde narkotik dedektör köpeği "Artur" ile arama yaptı.
Köpeğin sürücü koltuğuna tepki vermesi üzerine ekiplerin detaylı incelemesinde 146 gram metamfetamin ele geçirildi.
Gözaltına alınan V.A, İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Uyuşturucu
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