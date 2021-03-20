İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine takibe alınan aracı, Hıdırlık Caddesi'nde durduruldu.

Araçta yapılan aramada, 40 gram esrar, 5 gram kenevir tohumu ve 14 uyuşturucu hap gizlendiği yerden çıkarıldı.

F.A. ile beraberindeki A.E. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada da 81 gram esrar ve 7 uyuşturucu hap ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.