Haber Giriş: 20 Mart 2021 Cumartesi 15:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Akşehir'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Konya, Akşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine takibe alınan aracı, Hıdırlık Caddesi'nde durduruldu.
Araçta yapılan aramada, 40 gram esrar, 5 gram kenevir tohumu ve 14 uyuşturucu hap gizlendiği yerden çıkarıldı.
F.A. ile beraberindeki A.E. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada da 81 gram esrar ve 7 uyuşturucu hap ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Uyuşturucu
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